Finale de la Coupe de monde: nos personnalités donnent leurs pronostics pour cette rencontre au sommet entre l’Argentine et la France

Charlotte Baut

1. Êtes-vous fan de foot ? Je ne suis absolument pas fan de foot. Par contre, à chaque fois qu’il y a des échéances importantes et des enjeux comme la Coupe du monde, je suis la 1ère à vivre la compétition.

2. Avez-vous suivi la coupe du monde ? Évidemment. Je suis obligée de suivre les Bleus sinon je suis reniée de ma famille, mais j’étais aussi solidaire des Diables.

3. Regarderez-vous le match dimanche, où et avec qui ? Je regarderai la finale chez moi en famille et entre amis.

4. Quel est votre prono ? Victoire de la France 2-1.

5. Quel sera le joueur décisif et pourquoi ? Kilian Mbappé va vouloir ressortir du lot parce qu’il était plus en assist lors du dernier match.

Lucile Rochelet (Animatrice Radio Contact)

1. Êtes-vous fan de foot ? Soyons honnêtes, non. Mais à chaque Coupe du monde, je me laisse emporter par la ferveur de l’événement.

2. Avez-vous suivi la coupe du monde ? Oui, j’ai suivi la compétition parce que je partage ma vie avec un homme qui aime bien le football. Il m’impose les matchs, mais ça me plaît aussi. J’ai regardé les matchs des Bleus, mais aussi des Diables.

3. Regarderez-vous le match dimanche, où et avec qui ? Évidemment, d’autant plus que les Bleus sont qualifiés. Je regarderai la finale avec mon mari, des amis français et belges.

4. Quel est votre prono ? Je pense qu’il va y avoir pas mal de buts parce que ce sont des équipes qui attaquent bien. Je dirai 2-1 pour la France.

5. Quel sera le joueur décisif et pourquoi ? J’espère que ce sera Mbappé, mais j’ai peur que ce soit Messi.

Émilie Ros

1. Êtes-vous fan de foot ? Oh que oui !

2. Avez-vous suivi la coupe du monde ? Oui, plus que de raison !

3. Regarderez-vous le match dimanche, où et avec qui ? En studio, avec l’équipe de la RTBF, nous serons deux Français (Swann Borsellino et moi) et un Argentin (Nicolas Frutos) : imaginez l’ambiance !

4. Quel est votre prono ? 2-1 pour la France évidemment !

5. Quel sera le joueur décisif et pourquoi ? Messi décisif sur un penalty (pour son histoire) et Giroud sur le 2ème but de la France libérateur (lui aussi pour son histoire).

Sophie Pendeville

1. Êtes-vous fan de foot ? Pas du tout

2. Avez-vous suivi la coupe du monde ? Oui, une fois à la radio

3. Regarderez-vous le match dimanche ? Non, ce n’est pas prévu !

4. Quel est votre prono ? Je mise sur la France.

5. Quel sera le joueur décisif et pourquoi ? Je ne les connais pas du tout !

Damien Carreau

1. Êtes-vous fan de foot ? Pour les grandes occasions ! (Rires)

2. Avez-vous suivi la coupe du monde ? Oui, la plupart des matchs.

3. Regarderez-vous le match dimanche ? Bien sûr. À la maison entre copains !

4. Quel est votre prono ? 2/1 pour les Bleus !

5. Quel sera le joueur décisif et pourquoi ? Celui qui mettra les goals. (Rires)