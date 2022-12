Fusion Bastogne-Bertogne: le dossier de la commune la plus étendue de Belgique est complet

Selon le gouvernement, la fusion générerait des économies récurrentes, notamment via la réduction du nombre de mandataires, estimée à 125.000 euros par an, et une diminution potentielle du niveau d’endettement de 28%, grâce au bonus financier octroyé par la Wallonie (estimé à 10,02 millions d’euros).

Le contrôle effectué par l’administration régionale (SPW IAS) confirme que la proposition de fusion, soutenue par les deux collèges communaux, est complète. La nouvelle entité deviendrait a priori la commune la plus étendue de Wallonie et de Belgique, avec 264,69 kilomètres carrés. Tournai perdrait donc son titre (215 km²).

«La population de la nouvelle entité dépasserait les 20.000 habitants, lui offrant de disposer de ressources qui lui permettraient de mieux affronter les défis futurs, qu’ils soient financiers, sociaux, environnementaux, technologiques. Une fusion permet en effet de bénéficier d’effets d’échelle en faveur des infrastructures et services (CPAS et services sociaux, soutien aux entreprises et commerçants, attractivité touristique,?) et de les optimiser dans un volume d’emploi préservé», souligne M. Collignon (PS).