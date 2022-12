La bourgmestre de Mouscron placée sous protection policière: «On a menacé de me tirer une balle dans la tête»

Hommes et femmes publiques sont fréquemment injuriés voire menacés sur les réseaux sociaux. Et parfois la situation peut aller loin, très loin, trop loin. Brigitte Aubert, bourgmestre de Mouscron en a fait les frais ce vendredi sans réellement comprendre pourquoi. « J’ai été mise au courant qu’une personne, qui avait déjà proféré des menaces à mon égard, avait signalé au personnel communal qu’il avait l’intention de me tirer une balle dans la tête », souligne-t-elle. Des propos qui ont été rapportés à la police de Mouscron, qui n’a pas hésité à mettre plusieurs équipes sur le coup. Deux voitures de police ont ainsi été postées devant le domicile de la bourgmestre, située avenue Reine Astrid.

Alfred Gadenne dans les mémoires

Vu les antécédents dans la cité des Hurlus, notamment après l’assassinat du bourgmestre Alfred Gadenne en septembre 2017, ce genre de faits est pris au sérieux par les forces de police. « On est sans cesse la cible de menaces, mais ici, la personne s’est présentée dans un bureau du centre administratif et a tenu des propos très violents à mon égard. Elle a clairement dit au personnel communal qu’elle avait l’intention de me tuer. Face à de tels propos, la police a été prévenue », souligne la bourgmestre. « C’est une personne qui a des soucis psychologiques et qui est connue des services de police comme étant une personne violente. » Cette dernière s’est présentée au service population pour régler sa situation mais les choses ne se seraient pas passées comme prévu. « Ce n’est pas la première fois que cette personne agit de la sorte, elle a d’ailleurs été privée de liberté pour avoir tenu des propos aussi violents. Elle avait finalement été relâchée », pointe Brigitte Aubert.