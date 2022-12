Bornes éthylotests en province de Luxembourg: découvrez le bilan de ce mois de test

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis le mois de juin dernier, Valérie De Bue, Ministre wallonne de la Sécurité routière, et l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR) installent des bornes éthylotests publiques dans des établissements festifs des différentes provinces wallonnes.

Après les provinces de Brabant wallon, Liège et Namur, ces bornes ont été installées dans six établissements de la province de Luxembourg durant tout le mois de novembre : le Forum d’Ortho (La Roche-en-Ardenne), le MandaBar (Marche-en-Famenne), le Point B’Arts (Etalle), le Nul Bar ailleurs (Durbuy), la Vieille Ardenne (Bouillon) et enfin, le complexe sportif de la ville d’Arlon. Voici ce que l’on peut retenir de cette expérience.