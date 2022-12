Le CD&V opte pour de petits réacteurs nucléaires modulaires et davantage d’énergies renouvelables

Pour le parti, une politique raisonnable en matière d’énergie verte repose sur les innovations technologiques, l’indépendance stratégique dans un contexte européen et la création de richesses pour tous. CD&V note qu’aujourd’hui, plus de 90 % de la surface de toiture flamande adaptée à l’énergie solaire n’est pas utilisée. « L’ambition flamande actuelle en matière d’énergie solaire doit et peut être plus élevée », déclare le député flamand Robrecht Bothuyne, qui veut doubler la croissance des panneaux solaires en cinq ans. « Le financement flamand des villes et des communes devrait dépendre en partie de la production d’énergie renouvelable sur leur territoire. »

Pour lui, le partage de l’énergie devrait également bénéficier de plus d’opportunités. « De cette façon, nous rendons également la transition possible pour les habitants d’appartements, par exemple. D’ici 2025 au plus tard, nous ferons en sorte que les prix du gaz et de l’électricité diffèrent toujours tellement que le chauffage par pompe à chaleur est moins cher », a-t-il ajouté.

À long terme, CD&V voit un grand potentiel dans le développement de petites centrales nucléaires modulaires dotées des dernières technologies nucléaires. L’objectif devrait être de construire un tel SMR pilote d’ici 2040 et de pouvoir également déployer plus largement sept SMR opérationnels dans notre pays d’ici 2045. Pour cela, il faut toutefois modifier la loi actuelle sur la sortie du nucléaire. À court terme, le parti réitère sa proposition de prolonger immédiatement les 2 plus jeunes centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 de 20 ans au lieu de 10 ans.

« Avec le CD&V, nous voulons donc une véritable stratégie nucléaire européenne qui accélère les investissements dans les réacteurs les plus récents, mette en commun les connaissances et harmonise la législation », a déclaré le président du parti, Sammy Mahdi.