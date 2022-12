«La Magie du Carnaval», un vidéo-mapping de Dirty Monitor illuminera l’Hôtel de Ville de La Louvière

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« À la nuit tombée, dans la Cité des loups, la petite Claire de Lune vous donne rendez-vous pour partager un moment de magie et poésie… » C’est une première à La Louvière : prévoyez gros manteaux, gants et bonnets, la société carolo Dirty Monitor débarque les 13, 14 et 15 janvier prochain avec un vidéo-mapping inédit, « La Magie du Carnaval ».

Dirty Monitor est spécialisée en vidéo-mapping et spectacle son et lumière, qui rencontre du succès aussi bien en Belgique qu’à l’international. Chez nous, elle a projeté son savoir-faire notamment sur le Palais Royal ou à Mons, à l’occasion de Mons 2015 et de la commémoration de la fin de la guerre 14-18.

L’équipe n’est pas non plus vraiment en terrain inconnu dans la Cité des Loups, puisqu’elle a déjà participé plusieurs fois au spectacle Décrocher la Lune en projetant sur l’église dominant la place Maugrétout. Cette fois donc, ils s’attaquent à l’hôtel de ville, avec une histoire dédiée au folklore.