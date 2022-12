Le militaire est tombé sous le charme de Marguerite à Mons: 63 ans plus tard, ils viennent de fêter leurs noces de diamant

C’est dans une ambiance pour le moins détendue et remplie d’humour que Michel Curon et Marguerite ont été accueillis dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Mons pour célébrer leurs 60 ans de mariage. Il faut dire que leur ami Marcel Dessaintes (dit biscuit), véritable clown de service, était vraiment très en forme malgré ses 80 printemps. Les échevins Catherine Houdart et Achile Sakas ont ensuite procédé à la petite cérémonie. Lire aussi noces-dor-mons-une-soiree-entre-amis-qui-tout-change Michel est né à Flénu le 24 septembre 1940. Marguerite Trigaut, quant à elle, a vu le jour le 21 juin 1942 à Courcelles. C’est à Flénu que nos deux tourtereaux se sont mariés le 8 décembre 1962. De leur amour sont nées deux filles, Christine et Catherine. La rencontre entre nos deux jubilaires a eu lieu le plus simplement du monde, dans le dancing « Le Minerva » à Mons.

Ils ont tenu parole Michel était à l’époque militaire en congé. D’abord un premier échange de regards, puis une première complicité. Le reste de l’histoire, on la connaît. Trois ans plus tard, ils se sont promis amour et fidélité. Ils ont tenu parole.