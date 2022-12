Ce mercredi, vers 13h45, deux hommes, l’un âgé de 25 ans, le second de 33 ans, se trouvent à l’arrêt de métro installé à la rue de l’Écluse, à Charleroi : l’un d’eux portait un sac en bandoulière, tandis que le second venait d’acquérir un nouveau téléphone qu’il tenait en main. Deux hommes arrivent derrière eux et parviennent à arracher le sac et le téléphone.