Ousmane Dembele avant la finale de la Coupe du monde: «C’est vrai qu’il manque ce trophée à Messi, mais nous aussi nous voulons gagner»

L’équipe de France se repose sur «beaucoup plus de calme, d’expérience» que celle sacrée en 2018, où «il y avait plus de fous», a affirmé l’attaquant Ousmane Dembélé vendredi à deux jours de la finale du Mondial contre l’Argentine de Lionel Messi, son ex-partenaire à Barcelone.

Quels souvenirs gardez-vous de Lionel Messi au Barça ?

J’ai passé quatre belles années avec lui à Barcelone. C’est un joueur exceptionnel, l’un des joueurs qui m’ont fait aimer le Barça avec Andrés Iniesta. Je suis très content de l’avoir eu avec moi. Je suis arrivé à Barcelone à 20 ans et il me répétait à chaque fois de me calmer dans mes dribbles, d’être plus calme. Ce qu’il m’a appris, c’est qu’il y a des temps particuliers pour dribbler, pour faire la passe, pour attaquer. Il m’a apporté un peu plus de calme. Avec sa grande carrière, ce serait bien qu’il gagne la Coupe du monde, OK, mais nous aussi on veut gagner la Coupe du monde. On est l’équipe de France, on se bat pour notre pays, pour notre équipe, pour le chemin parcouru. C’est vrai qu’il a une grande carrière, qu’il lui manque ce trophée, mais nous aussi on est là pour rendre fier notre pays. J’espère que l’équipe de France va la gagner.

Arrivez-vous à prendre du plaisir sachant que vous défendez beaucoup sur le terrain ?

Je prends énormément de plaisir sur le terrain, surtout à aider Jules (Koundé) et Antoine (Griezmann). On s’encourage. Je me sens important dans l’équipe, là pour aider le groupe, et cela nous a réussi jusque-là (...) Contre le Maroc (en demi-finale), on a beaucoup souffert, surtout après notre premier but, mais je ne me sens pas limité sur mes consignes, surtout quand on a le ballon, car le coach me demande d’écarter, de jouer les un-contre-un. C’est ce que j’essaie de faire. Je me sens très bien depuis le début, je suis content, heureux. Je suis concentré. (...) Je peux faire encore mieux, surtout dans l’aspect offensif. Je veux être décisif, mais des fois l’équipe est plus importante. Quand j’aide Jules et Antoine, je me dis que c’est pour l’équipe, je ne pense pas aux statistiques personnelles. C’est vrai qu’il manque un petit but. Il reste un match. J’espère...

Voyez-vous des similitudes entre le Mondial-2018 et le Mondial-2022, au sein de l’équipe et pour vous ?

Il y en a un peu, mais 2018, c’était autre chose... Il y avait plus de fous dans l’équipe ! On a une très bonne ambiance en 2022, mais 2018, c’était la première (finale) depuis vingt ans, ce n’est pas pareil. Il y a beaucoup plus de calme, d’expérience, on sent qu’on l’a vécu en 2018. On était un peu plus euphorique à l’époque après (avoir battu) la Belgique (en demi-finale). Là, on veut se concentrer directement pour dimanche. (D’un point de vue personnel) quand tu passes de remplaçant à titulaire, on parle forcément plus de toi sur le terrain que pour l’ambiance. Mais je mets toujours l’ambiance dans le groupe quand même. C’était important pour moi de jouer, d’être dans le +onze+ titulaire. Avant le Mondial, je voulais être un protagoniste. Il reste un match pour bien finir.