Le JC Sombreffe en Père Noël des plus démunis

Ce mercredi, les judokas du JC Sombreffe ont offert 40 colis cadeaux aux plus démunis de la commune. Ils contenaient chacun un jeu, un produit chaud (écharpe), un produit d’hygiène et des bonbons. « J’avais remarqué que ce type d’initiative existait à différents endroits et je me suis dit qu’on pouvait également apporter notre pierre à l’édifice », explique Jean-Louis Allard, le responsable du club de judo. « Ma fille travaille au CPAS de la commune et m’a mis en relation avec l’ASBL « Com’au resto» qui s’est directement montrée réceptive. »

Les membres du club l’ont également été et leur générosité a dépassé les attentes. « Je m’attendais à recevoir 10 colis mais j’en ai eu 40. Les enfants se sont directement sentis concernés mais aussi les parents. A côté, ils ont également collecté des vêtements. Les sportifs ne véhiculent pas toujours de bonnes images, j’avais envie que cela change et surtout aider des personnes de la localité, proches de chez nous. »

Le JC Sombreffe fera de nouveau parler de lui d’ici un bon mois puisqu’il organisera le 5 février les championnats provinciaux jeunes. « Le club renaît. Il y a un an, nous n’avions plus que 15-20 membres et nous sommes passés à une soixantaine. Grâce à la commune, nous bénéficierons du hall omnisports. On veut que cela soit la fête du judo. On a déjà créé une vidéo promotionnelle. L’entrée sera gratuite et les inscriptions aussi.»

G.P