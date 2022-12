N1 | Passé l’été dernier du RFC Liège à la RAAL, Damien Herman va affronter ses anciennes couleurs: «Ça va être quelque chose de bien!»

Qu’est-ce que ça vous fait de retrouver le RFC Liège ce dimanche ?

Ça va être quelque chose de bien. Ça va être gai de revoir certaines personnes et ce public qui va mettre le feu.

Quel souvenir gardez-vous de votre passage à Rocourt ?

Je garde les nombreuses victoires où les supporters étaient très chauds, où il y a eu beaucoup d’ambiance. Ça m’avait marqué. On avait raté de peu la montée la saison dernière mais les matches où il était important de gagner ont été gagnés. J’ai vécu de belles émotions.

Justement, pourquoi avoir décidé de quitter le club pour rejoindre la RAAL ?

J’avais besoin de changement et de trouver un club où j’avais plus de chances de jouer. Je suis un jeune gardien. J’avais déjà vécu une saison compliquée avant Liège (NDLR : il jouait à Seraing) et je me suis encore retrouvé une saison sur le banc. J’avais vraiment envie de jouer.

Est-ce qu’il y aura un esprit de revanche lors de la rencontre ?

D’une certaine façon. Après, je ne peux pas en vouloir à Liège de ne pas m’avoir donné ma chance parce que Kevin Debaty était un gardien avec beaucoup d’expérience. J’ai pu apprendre énormément grâce à lui. Je m’en sers aujourd’hui pour aider la RAAL.

Est-ce que les supporters vont manquer ce week-end ?

Oui, c’est sûr. On aurait eu deux publics avec une envie exceptionnelle. Ça aurait été mieux de voir deux publics se lancer des chants. C’est dommage. C’est un point négatif mais la rencontre sera très disputée.

Depuis votre arrivée chez les Loups, êtes-vous content de votre évolution ?

Oui, je le suis assez. Je suis parti d’une saison sur le banc à une préparation plutôt réussie. Ensuite, j’ai eu une blessure. Je me suis de nouveau retrouvé sur le banc. C’est là où j’ai su garder la tête froide et attendre mon tour pour monter sur le terrain.

C’est justement à ce moment-là qu’il ne faut pas baisser les bras ?

Si tu restes dans une spirale négative, c’est sûr que tu ne seras pas performant et si tu ne l’es pas, tu ne joueras pas. Il n’y a pas de secret.

En début de saison, Clément Libertiaux était le N.1 et peu à peu, vous vous êtes imposé. Vous vous attendiez à prendre le dessus ?

Dans un coin de ma tête, c’était omniprésent. Je ne pouvais pas rester deuxième une année de plus. Mon envie de jouer et de devenir N.1 était là. Je voulais tout faire pour avoir cette chance.

Comment est la concurrence ?

Elle est bonne et doit rester saine. On fait tout pour. C’est comme ça qu’on avance et qu’on se tire vers le haut.

Depuis que vous êtes devenu titulaire, en neuf rencontres, vous avez signé cinq clean-sheets et a encaissé six buts, quel bilan tirez-vous ?

Sur les derniers matches, j’aurais aimé encaisser moins de buts. Maintenant, cinq clean-sheets en neuf matches, c’est plutôt pas mal. Surtout pour une première saison en N1. J’aurais toujours voulu plus mais je reste satisfait. J’espère que le deuxième tour sera encore meilleur.

Quel moment vous a le plus marqué durant cette première partie de saison ?