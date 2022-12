Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dimanche soir, Dominique Meyer, 48 ans, a perdu la vie au 8 Petite Rue Basse à Virton. Steve Chevalier a été inculpé d’assassinat et d’incendie d’immeuble. Près d’une semaine après les faits, le choc et l’interrogation planent dans la capitale de la Gaume. Ce vendredi, son frère Yves et sa belle-sœur ont accepté de se confier sur l’histoire de vie et le passé de Steve.