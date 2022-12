Accord sur les pensions: le PS furieux contre la note déposée par le Premier ministre, «on est proche de la rupture de confiance»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le sang du PS n’a fait qu’un tour à la lecture de la note déposée sur la table ce matin par le Premier ministre : « On se demande si on a la note du Premier, garant de solutions équilibrées et de l’accord du gouvernement, ou celle d’un ministre Open VLD ? », persifle-t-on au PS. « Inadmissible, on est proche de la rupture de confiance. Impossible de prendre cette note comme base de discussion ! »

L’Europe grince…

Flash-back. La Commission européenne n’apprécie pas que le régime belge des retraites affiche un déficit aggravé à l’horizon 2070 : de 0,1 à 0,3 % du PIB (environ 1,5 milliard). La « faute » au bonus pension, 2 ou 3 € (par jour) payés à ceux qui continuent à travailler plutôt que de partir à la retraite.

C’est l’un des critères que l’Europe cible, menaçant la Belgique de ne pas libérer la première tranche à laquelle elle a droit dans le cadre du plan de relance européen (plus de 800 millions d’euros)… Visiblement, tous les partis de la coalition Vivaldi ne partagent pas la sortie du président du PS, Paul Magnette, qui disait dans la dernière interview qu’il nous a accordée, qu’il préférait se passer de cet argent plutôt que de signer une réforme contraire aux valeurs socialistes.