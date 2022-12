Viva for Life: une semaine pour se donner bonne conscience

Même si on entend tous les ans les mêmes critiques, Viva for Life est une belle opération de générosité lancée par la chaîne publique. Pendant une semaine, cette opération a le mérite de mettre en lumière un phénomène qui ne devrait plus exister : les enfants qui vivent dans la précarité. Pendant une semaine, les citoyens seront sensibles à des témoignages qui mettront parfois les glandes lacrymales à rude épreuve. Et comme tous les ans, on l’espère, la générosité de la population permettra à de nombreuses associations de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Une fois les animateurs sortis du cube, les regards se tourneront ensuite vers les fêtes de fin d’année ses cadeaux et autres réveillons. À l’année prochaine…

À l’instar du Télévie, les autorités comptent annuellement sur la générosité de la population. Ces dons, c’est un peu un impôt que nous acceptons de payer en fonction de nos moyens et de notre sensibilité. En province de Luxembourg, comme partout, le citoyen souffre de la crise. Il peine souvent à trouver un rendez-vous chez un spécialiste compétent pour ses soucis de santé. Et l’idée d’abandonner sa voiture pour profiter des transports publics et faire de précieuses économies est une douce utopie pour beaucoup. Santé, sécurité sociale, transport… On regroupe tout cela dans une notion : le service public. L’intérêt général qui devrait être porté par nos politiciens.