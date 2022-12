La place de Nimy sera en fête ce samedi: découvrez le programme

11h30 : promenade du Père Noël accompagné de son ours blanc

De 10h30 à 18h, la fabrique à slogans est ouverte. Rejoignez la fabrique pour concevoir des bulles de slogans en exprimant votre conception du bonheur et des rêves qui vous animent. Les meilleurs seront exposés dans Nimy lors de la quinzaine du bonheur en mai 2023.

16h45 : promenade du Père Noël accompagné de son ours blanc. Démonstration des majorettes « Les belga’zelles »

15h30 : promenade du Père Noël accompagné de son ours blanc

14h30 : promenade du Père Noël accompagné de son ours blanc. Démonstration des majorettes « Les belga’zelles »

Buvette, petites restaurations, artisans présents toute la journée. Chaque événement dure entre 20 et 30 minutes et ils sont tous gratuits. Événement au profit de « Viva For Life » 2022.