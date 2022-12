488 fonctionnaires locaux wallons rejoignent le projet pilote pour travailler 4/5 sans perte de salaire

Les fonctionnaires concernés proviennent de 18 communes différentes, de CPAS ou d'associations intercommunales. Seules les personnes âgées de plus de 60 ans qui occupent des emplois pénibles peuvent participer au projet pilote.

"Ceux qui ont commencé à un jeune âge et qui ressentent les années devraient pouvoir travailler moins. Cela profite à la santé et au bien-être du travailleur, mais aussi à l'efficacité des services", a déclaré le ministre compétent des collectivités locales, Christophe Collignon (PS). Les emplois éligibles à un tel régime, a-t-il précisé, sont ceux de nettoyeur, de cantonnier, de garde d'enfants et de jardinier d'entretien.