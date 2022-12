Pierre-Yves, patron d’une grosse société du tram de Liège, poursuivi pour avoir battu sa compagne: «Il m’a attrapée les cheveux et il tapé ma tête contre les pavés»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le tribunal correctionnel de Liège a procédé à l’introduction d’une affaire, ce vendredi, de violences intrafamiliales ayant entraîné des séquelles permanentes.

Pierre-Yves, un habitant de Villers-L’Evêque âgé de 53 ans, est poursuivi pour avoir battu sa compagne de l’époque, le soir du 17 décembre 2021. L’homme s’est fait, pour cette audience, représenter par Me Van der Beesen, son conseil. Et alors que la présidente tentait d’ébaucher un calendrier pour les conclusions et le procès, se sont posés des problèmes d’agenda : le prévenu n’était disponible pour aucune des audiences d’avril, ni au début mai. Face au parquet qui s’en offusquait, la défense a expliqué qu’il est le patron d’une des grosses sociétés impliquées dans la construction du tram, chargée de tout l’éclairage, et qu’il n’a donc pas beaucoup de disponibilités.