Le Parc Astérix lance son village Gaulois de Noël: les personnages défileront pour la 1ère fois!

On est seulement à quelques jours des fêtes de fin d’année et pourtant le Parc Astérix arbore déjà ses plus belles couleurs. Du samedi 17 décembre jusqu’au 1ER janvier, à Plailly dans l’Oise, le Noël gaulois fait son grand retour ! Parmi les nouveautés de cette année, on retrouve le défilé gaulois. Pour la première fois dans l’histoire du parc parisien, les personnages défileront dans le parc. « Nous sommes très heureux de pouvoir présenter le défilé gaulois. Une musique a été créée pour l’occasion », précise Marion Lardic, responsable presse du parc Astérix.

Un marché de Noël plus grand !

Quatre spectacles viennent compléter l’offre. À commencer par celui du Père Noël Gaulois, sur glace qui se déroule au cœur de la fabrique de jouets, au théâtre de la Joconde. D’une durée de 15 à 25 minutes, les spectacles thématiques ont lieu aux quatre coins du parc. Et pourront évidemment être entrecoupés par un petit verre au marché de Noël, où les personnages du parc prendront part aux animations vêtus de leurs plus beaux costumes de fête. Plusieurs fois par jour, ils déambuleront dans les allées, bordées de sapins ornés de boules et de guirlandes lumineuses.