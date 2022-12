Béclers : les deux drapeaux des anciens combattants remis à l’école du village

Ces très anciens drapeaux se trouvaient au domicile du regretté Albert Pesin, figure emblématique du village et ancien échevin de la Ville de Tournai. Grâce à des voisins vigilants et sensibles au devoir de mémoire, les drapeaux ont pu être récupérés. Ils seront désormais bien conservés par le personnel enseignant et les enfants qui se succéderont à l'école du village. Ils ne manqueront pas de les ressortir à chaque manifestation patriotique à Béclers. Durant cette belle cérémonie, les écoliers ont été sensibilisés à la symbolique du drapeau, à l’importance d’entretenir la mémoire et au courage de tous ces combattants qui se sont battus pour défendre la démocratie et la liberté. C’est avec émotion que nous avons officiellement remis les drapeaux du souvenir qui appartenaient à Albert Pesin, décédé il y plus de deux ans maintenant, à nos élèves de l’école communale de Béclers . « Une passation de témoin au cœur du village qui lui était si cher. Pour moi, c’était aussi l’occasion d’honorer la mémoire de la personne qui m’a guidé dans mes premiers pas en politique. Merci Albert », a commenté l’échevin écolo Jean-François Letulle.