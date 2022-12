Eva Kaili et Francesco Giorgi en prison à Bruxelles suite au scandale du Parlement européen: leur petite fille Ariadni sera-t-elle seule à Noël?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela fait huit jours qu’Eva Kaili, l’ex-présidente du Parlement européen et son compagnon, Francesco Giorgio, sont privés de liberté. L’assistant parlementaire italien a avoué son implication dans cette incroyable affaire. « J’ai tout fait pour avoir de l’argent dont je n’avais pas besoin », aurait-il avoué lors de ses dix heures d’interrogatoire. Rappelons que dans ce Qatar/Maroc/gate, 150.000 euros ont été retrouvés dans l’appartement du couple situé rue de la Tulipe à Ixelles. Alexander Kaili, le père de la parlementaire grecque, avait aussi été arrêté la semaine dernière, à Bruxelles. Dans sa chambre de l’hôtel Sofitel, on a retrouvé une valise remplie de centaines de milliers d’euros en cash. Depuis, il a été libéré. Leur avocat explique que cet argent venait bien de la demeure de sa fille et de son beau-fils mais que la première avait demandé à son père d’emporter les liasses de billets car elle ne connaissait pas leur origine.