Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les taxes, un sujet qui fait grincer des dents. Dernièrement, la collecte des déchets aussi, du moins dans le Centre ou la majorité des communes ont recours à l’intercommunale HYGEA. Mais avec les différentes crises que nous traversons, la collecte et le traitement des déchets coûtent toujours plus cher.

Rappelons-le, les communes sont contraintes par la Région Wallonne de taxer selon le principe du coût-vérité, c’est-à-dire d’avoir une recette qui couvre entre 95 % et 110 % le coût de la collecte. Les communes sous CRAC (Centre Régional d’Aide aux Communes) doivent, elles, impérativement atteindre les 100 %.

Seul à Enghien, nombreux à Seneffe et au Rœulx

Si l’on considère une personne isolée, la Ville d’Enghien (qui a la particularité de passer par IPALLE et de fonctionner à la fois avec des collectes et avec des PAV) se positionne comme le « bon élève » avec le montant le moins élevé : 60€ uniquement. Un prix qui peut doubler ailleurs, comme à Soignies (125€), et même plus à Morlanwelz, qui avec un montant de 143€ est la plus chère.