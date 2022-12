Les coups de cœur de ce week-end: le ski débarque sur nos pistes!

Pistes vertes, bleues, rouges ou simplement une piste de luge ? Le site d’Ovifat l’a annoncé jeudi. Avec les basses températures de ces derniers jours, les skieurs pourront profiter des pistes jusque dimanche. Le tarif est à payer à l’entrée du site (5 € pour un adulte, 3 € pour les moins de 12 ans), et le matériel n’est pas fourni. Vu le dégel annoncé et les pluies, le domaine sera fermé à partir de dimanche soir. Le forfait pour les montées mécaniques s’élève à 25 € par jour par adulte, et 15 € par enfant. Attention que les snowboards ne sont pas acceptés sur les pistes.

D.R.

« Des chalets gourmands, des concerts, dj, animation pour enfants, Père Noël… Des ingrédients parfaits pour une édition de folie. » La ville de Verviers organise pour la septième année un marché de Noël du 15 au 18 décembre. Chaque soir, des concerts (Y’oury, DJ Jean-Mix, Duo-Insuline, Barbie Sismic, Surprise, Guess What) animeront la Place Verte, qui promet des moments féeriques. Samedi soir, la Corrida de Noël arpentera les rues de Verviers et fera un crochet par les festivités hivernales. Pour les plus petits, le spectacle Reine de Neiges, Fedora, ravira l’imagination des bambins, à 15h.

marche-de-noel-du-centre-ville-de-verviers

3. La Magie de Noël et la parade de Malmedy

D.R.

Dimanche 18 décembre, la magie sera au rendez-vous dans la commune de Malmedy avec sa parade qui commencera dès 19h jusque 20h30. Les bénévoles et la ville organisent une nouvelle édition cette année, avec un cortège accompagné de figurants et de danseurs. La troupe démarrera devant l’hôpital de Malmedy pour se finir place Albert 1er pour une heure et demie de festivité. La musique battra son plein avec la Royale Harmonie La Fraternité, la Royale Écho de la Warche et le Brass Band de Xhoffraix. Petit avant-goût, le fameux biscuit en pain d’épices de notre enfance a été créé pour l’occasion.

4. « Tout permis » au péket flambé de Theux

D.R.

La place du Vinâve de Theux accueillera ses pékets flambés et autres digestifs locaux. Pour sa 17ème édition, le syndicat d’initiative propose chapiteaux, braseros, Chorale de l’École Libre de Theux et le spectacle de magie de Frédéric Walhin. L’apéro de fin conclura cette soirée.

5. Découverte insolite au Grand Théâtre de Verviers

Jean-François Chefneux sera présent. - Z.V.

Les sous-sols du Grand Théâtre de Verviers dévoilent ses secrets le temps d’un week-end avant les travaux qui l’attendent. L’occasion de remonter dans le temps et de se plonger dans les souvenirs du passé. Des guides narreront les récits qui ont marqué ce lieu emblématique de la ville de Verviers. Par groupe de vingt, une demi-heure de balade dans les couloirs de la culture animera une dernière fois le Grand Théâtre, sous l’impulsion de l’échevin de la Culture Jean-François Chefneux.