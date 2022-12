Le Sporting de Charleroi s’incline lourdement à Reims en amical

Rassuré par ses premiers jours à la tête du Sporting de Charleroi, Felice Mazzù a probablement un peu plus de souci à se faire après le match de deux fois 60 minutes disputé par les Zèbres à Reims ce vendredi après-midi (3-0). Malgré quelques périodes maîtrisées en première période et l’un ou l’autre très beau mouvement en seconde, Charleroi s’est assez lourdement et logiquement incliné au stade Delaune, où le T1 des Zèbres a encore donné du temps de jeu de manière équitable à tout le monde puisqu’il a tout changé à la mi-temps. Seuls Kayembe et Nkuba se sont partagé la dernière heure en jouant chacun 90 minutes en tout.

Comme endormis ou refroidis en début de partie, les Zèbres ont eu une première frayeur sur une perte de balle stupide de Koffi, heureusement sans conséquences (8e). Après une vingtaine de minutes compliquées, Charleroi est rentré dans son match et Zorgane aurait pu lui donner un autre visage sur un centre de Nkuba, mais sa tête s’est écrasée sur le poteau. Jusqu’à la 35e, Charleroi était la meilleure formation sur le terrain, mais Reims a fait 1-0 sur un penalty bêtement concédé par Nkuba, avant de s’écrouler petit à petit. Adeline, qui aurait pu marquer au moins trois fois ce vendredi, a fait 2-0 juste avant la mi-temps, tandis que Zeneli, qui a aussi eu de nombreuses occasions, a inscrit le 3-0 sur une frappe sur laquelle Patron aurait pu mieux faire. Malgré quelques offensives de temps en temps, Charleroi a livré une deuxième période affligeante et peut s’estimer heureux que les joueurs visités aient gaspillé quelques opportunités.

Il s’agira de montrer un meilleur visage mardi à Westerlo pour la répétition générale avant Anderlecht.

Les buts : 38e Balogun surpen. (1-0), 60e Adeline (2-0), 75e Zeneli (3-0).

Charleroi (1re mi-temps) : Koffi, Bager, Marcq, Boukamir, Nkuba, Ilaimaharitra, Zorgane, Kayembe, Gholizadeh, Mbenza, Badji.

Charleroi (2e mi-temps) : Patron, Wasinski, Andreou, Bessilé, Tchatchoua, Morioka, Heymans, Hosseinzadeh, Kayembe (88e Nkuba), Descotte, Benbouali.