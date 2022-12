La commune de Forest installe un agoraspace sur le site Divercity

De nombreux jeunes souhaitaient disposer d’un terrain de football à proximité de chez eux, d’après les diagnostics établis du contrat de quartier et des diverses réunions avec les habitants, qui plébiscitaient souvent la rue de Padoue pour y installer un terrain. Cependant, l’installation d’un agoraspace à cet endroit n’a pas été réalisable pour plusieurs raisons : le manque de place, l’accès obligatoire aux services de secours ou encore l’incompatibilité de cet usage avec les activités à proximité, comme les écoles de devoirs.

La commune de Forest souhaitait malgré tout répondre à ce besoin exprimé par les jeunes, et a étudié diverses options. Le choix s’est porté sur le site de Divercity, plus adapté pour y installer un terrain. L’ancienne dalle a été adaptée afin qu’elle devienne un réel agoraspace permettant de jouer au football et au basket.