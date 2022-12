Omar de Huy frappe son amie puis les policiers: il portait un revolver, des munitions et un couteau sur lui

Omar a 33 ans et est actuellement détenu, notamment parce qu’il est en séjour illégal chez nous. Le 31 octobre 2022, rue Saint-Pierre à Huy, une bagarre éclate entre sa copine et lui. Les voisins, entendant des cris, appelle la police. Mais quand elle arrive sur les lieux, Omar prend la fuite. Poursuivi par les forces de l’ordre, il est intercepté un peu plus loin, dans un parking sans issue. Avant cette course-poursuite, les policiers constatent que Omar est armé d’un revolver... qu’il va jeter dans les buissons en prenant la fuite. Les forces de l’ordre constateront encore qu’il a des minutions et un couteau.

Il minimise

Omar comparait devant le tribunal correctionnel de Huy pour coups et blessures, détention d’armes prohibées et séjour illégal. Il minimise les faits. Sa compagne est dans la salle d’audience et le soutien. « Pourtant à l’époque », explique la substitut du procureur du Roi, « madame a déclaré à la police avoir reçu un coup dans le ventre, elle s’est rendue à l’hôpital ».