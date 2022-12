Guerre en Ukraine: l’Union Européenne adopte de nouvelles sanctions contre la Russie

« En privant délibérément des millions d’Ukrainiens d’eau, d’électricité et de chauffage, Poutine a fait de l’hiver une arme de guerre après la nourriture et la faim », a-t-il déclaré. L’UE répond à cette nouvelle escalade et à ce crime de guerre par un neuvième train de sanctions sévères », a déclaré le Haut représentant pour la politique étrangère européenne, Josep Borrell, lors de l’adoption finale du train de mesures vendredi.

Le paquet introduit des contrôles et des restrictions supplémentaires à l’exportation de biens et de technologies pouvant être utilisés à des fins militaires, tels que les produits chimiques, l’électronique et les composants informatiques. Ce faisant, les Européens tirent les leçons de ce qui a été trouvé dans le matériel de guerre russe sur le champ de bataille ces derniers mois. Il s’agit notamment d’interdire les exportations de moteurs de drones, tant vers la Russie que vers les pays tiers susceptibles de l’approvisionner, comme l’Iran.

L’UE recentre également son attention sur le secteur financier et les médias. Elle gèle les actifs de deux autres banques et impose des interdictions de transaction à la Banque régionale de développement de Russie. Après Russia Today et Sputnik, l’UE retire des ondes quatre autres médias russes pour désinformation et propagande : les licences de diffusion de NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV et Pervyi Kanal sont suspendues. En outre, l’UE introduit également une interdiction de la fourniture de services de publicité, d’études de marché et de sondages d’opinion.

Le paquet comprend également une interdiction des investissements dans l’industrie minière, avec des exceptions pour certaines matières premières essentielles. Enfin, 190 autres personnes et entités sont ajoutées à la liste des sanctions, qui compte désormais plus de 1 500 noms. Il s’agit d’officiers supérieurs, de magistrats, de parents d’oligarques, de politiciens et d’administrateurs locaux. Ils sont notamment accusés d’attaques contre des civils, de pillage de céréales ukrainiennes et de déportation d’enfants vers la Russie. Ils ne peuvent plus voyager dans l’UE et leurs avoirs sur le sol européen sont bloqués.

Le paquet a été convenu jeudi soir en marge du sommet européen de Bruxelles. L’un des derniers points de discorde concerne les exportations russes d’engrais et de produits agricoles vers les pays en développement. L’UE veut éviter que Moscou ne rende les sanctions responsables des pénuries alimentaires, et la Belgique, entre autres, a fait pression pour que des clarifications soient apportées afin de lever les obstacles à ce type de commerce. De leur côté, des pays comme la Pologne et la Lituanie ont prévenu que cela pourrait être considéré comme un assouplissement des sanctions.

L’UE a de nouveau souligné vendredi que rien dans l’arsenal de sanctions contre la Russie n’empêche le commerce de produits agricoles ou d’engrais avec des pays tiers. Néanmoins, une nouvelle dérogation est prévue qui permettrait d’utiliser temporairement les comptes bloqués. Cela devrait, par exemple, permettre aux oligarques sanctionnés de payer les services portuaires d’un navire transportant des céréales russes faisant escale dans un port européen sur sa route vers un pays en développement. Les responsables européens soulignent toutefois que ces cas sont limités.