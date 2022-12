Le bâtiment de la rue du Lombard ne peut toujours pas être utilisé pour y loger des demandeurs d’asile

Le gouvernement fédéral a fait le point plus tôt dans la journée sur la situation de l’accueil. L’un des points d’attention est la situation du squat de la rue des Palais à Schaerbeek où résident plusieurs centaines de personnes dans une situation sanitaire préoccupante. À bonne source, l’on indiquait vendredi que ce bâtiment de la rue du Lombard pourrait les abriter. À l’issue d’une réunion tenue également dans la matinée entre les instances actives pour gérer la crise de l’accueil dans la capitale, il est toutefois apparu que cette solution n’était pas praticable.

Le lieu, situé rue du Lombard n’est pas approprié, notamment en l’absence de douches, et il n’y a pas de personnel d’encadrement disponible.

La Ville de Bruxelles a rappelé qu’elle collaborait pleinement avec les autorités fédérales et la Région afin d’offrir un accueil, en mettant des installations à disposition au Stade Roi Baudouin, sur le site Bordet, rue du Commerce, rue Belliard ou encore dans une ancienne maison de repos. Le Stade et le site Bordet sont ouverts et déjà occupés. Les autres lieux sont prêts mais sont en attente d’un encadrement.