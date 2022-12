La magie des fêtes de fin d’année le temps d’un week-end à Quiévrain

Le marché de Noël accueillera 35 exposants. Une série d’animations festives et magiques sont prévues pour ponctuer ce week-end quiévrainois. Cette année, l’événement sera axé autour de la musique puisque vous pourrez notamment découvrir samedi un concert des plus rythmé dans la salle du centre scolaire Don Bosco. Enfin, le dimanche, les lutins du Père Noël seront eux aussi en déambulation dans le centre-ville tandis qu’en soirée, à l’église, les fanfares locales et la chorale quiévrainoise s’uniront pour un grand concert de Noël, point d’orgue du week-end.

Parmi les activités phares, vous pourrez notamment retrouver le samedi soir la désormais traditionnelle parade dans les rues du centre-ville, composée des groupes locaux et également d’invités de marque qui viendront ambiancer le cortège. Le dimanche après-midi, le ciné-goûter, qui rencontre toujours un succès, sera réédité, avec les Bad Guys à l’affiche et la présence tant attendue du Père Noël !