«Il y a25% de gens en plus qui se tuent au travail»

Toujours plus de travailleurs sont épuisés à quelques années de la retraite. « En cinq ans, le nombre de personnes passant directement de l’allocation de maladie à la pension a bondi d’un quart », selon les chiffres demandés par Sofie Merckx (PTB) à la ministre Lalieux (Pensions, PS). Un an avant la retraite « En 2016, 12.756 personnes étaient en maladie de longue durée juste avant la pension. On en était à 15.904 en 2020. Une hausse de 25 % », détaille la cheffe de groupe du PTB à la Chambre. « Ce chiffre est sensiblement plus élevé que l’augmentation totale du nombre de malades de longue durée au cours de la période : 20 %. »

Les plus fortes augmentations sont observées chez les personnes qui restent à la maison entre 1 et 2 ans (76 %), entre 2 et 5 ans (58 %) et entre 5 et 10 ans (37 %) avant leur départ à la retraite.

« Ces chiffres confirment ce que les études ont montré à maintes reprises : il est impossible de travailler plus longtemps », martèle Sofie Merckx. « Depuis 2012, la prépension a progressivement été supprimée et les gens ont été contraints de travailler plus longtemps. Mais le travail faisable n’a pas été réalisé et au final, la charge mentale et physique finit par les rattraper. Qu’avons-nous obtenu ? Plus de malades et donc plus de coûts pour la sécurité sociale. »

Lire aussi La Chambre adopte le projet de loi «trajet retour au travail»: voici ce qui changera dès le 1er janvier 2023 Pour la députée du parti radical de gauche, les chiffres montrent que les ouvriers mènent le classement de ceux et celles qui se tuent au travail avant la pension. « La cause est la charge physique de nombreux emplois ouvriers. On constate une hausse notable chez les ouvrières et les employées. Il est possible que le taux élevé d’arrêts de travail dans le soins de santé y soit pour quelque chose. »