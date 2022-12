Handball (D2) | Jamais deux sans trois pour Amay?

Cela leur permet d’espérer de faire partie des six premiers alors qu’ils leur restent cinq rencontres à disputer dont une d’alignement contre Bocholt 2. Or, ce samedi (à 18h), Thierry Herbillon et ses hommes se rendent en Campine pour affronter la 2e équipe du club le plus riche de Belgique avec à la clef quatre titres et cinq Coupes de Belgique. La seconde équipe est constituée de jeunes éléments en pleine formation dont les meilleurs devraient frapper aux portes de l’équipe de BeNe-League.

Dans le contexte actuel du classement des « rouge et noir », un succès contre un des cadors de cette division 2 nationale serait le bienvenu. « Ce serait la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Il nous reste cinq matches à disputer dans cette phase classique. Nous devons accueillir notre adversaire de ce soir en match d’alignement avant de recevoir Uilenspiegel et Montegnée et enfin conclure par un déplacement à Pelt. Cette 6e place devrait se jouer entre nous et Beyne ». Côté effectif, le coach devrait disposer de son effectif complet excepté le Luxembourgeois Rischette. Cet étudiant en dernière année de kinésithérapie s’est blessé à la main et son retour dans l’équipe est incertain.

Stage à Villers

Le Handball Villers 59 organise un stage pour Jeunes âgés de 7 à 16 ans du 2 au 6 janvier 2023. Pour tout renseignement, veuillez contacter Thierry Bernimoulin au 0475/370085 ou thierry.bernimoulin@gmail.com.