«Je ne comprends pas comment on peut avoir la décence d’annoncer des montants pareils aux gens»: Philippe et Didier sont voisins, mais les factures d’électricité sont deux fois plus élevées pour Didier qui vit… en Belgique!

Les familles Cardon et Seys vivent toutes les deux à Leers, non loin de la commune de Mouscron, en Wallonie picarde. Elles sont pratiquement voisines : seuls 750 mètres séparent ces deux maisons. La seule chose qui les différencie, c’est une frontière ! Marie et Philippe Seys habitent la commune de Leers, en France, tandis que Didier et Corinne Cardon habitent à Leers-Nord, un village d’Estaimpuis.

Pourtant, malgré ces 750 mètres, certaines choses sont bien différentes pour ces deux familles qui vivent dans des maisons trois et quatre façades. C’est notamment le cas en termes de coûts de l’énergie. La crise énergétique a un impact important sur le portefeuille de ces familles, bien plus d’un côté de la frontière que de l’autre.