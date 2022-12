Pas assez d’ambulanciers donc moins d’ambulances disponibles les soirs des réveillons!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les nuits des réveillons, on a toujours tendance à se retrouver en familles, discuter du temps qui passe, oublier ses soucis et lever le coude. Ce sont des soirées où les services de secours sont particulièrement sur le qui-vive puisque l’alcool et le gel font rarement bon ménage. Sauf que cette année, tant à Noël qu’au Nouvel An, le service sera sans doute un peu moins performant en région verviétoise.