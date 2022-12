Trois marchés de Namur supprimés pendant les fêtes

Par contre, les marchés hebdomadaires de Belgrade (le lundi de 8 à 13h, place do Bia Bouquet), Salzinnes (le mardi de 8 à 13h, place Louise Godin), Jambes (le jeudi de 8 à 13h, places de la Wallonie et de la Patinoire, avenues Bovesse et Materne, rue Enhaive), et Namur (le samedi de 8 à 13h, en centre-ville) sont bien maintenus. En cette période, la Ville de Namur encourage ses citoyens à se rendre chez leurs commerçants ambulants.