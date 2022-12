La Cour européenne des droits de l'homme demande à la Belgique de reloger les demandeurs d'asile

La Cour des droits de l'homme avait déjà rendu des arrêts similaires contre la Belgique le 31 octobre (pour un seul demandeur d'asile), le 15 novembre (pour 148 demandeurs d'asile), le 21 novembre (190 demandeurs d'asile) et le 1er décembre (122 demandeurs d'asile). Elle a statué sur 160 demandeurs d'asile cette fois-ci.

Une fois de plus, la Cour a demandé à la Belgique "d'exécuter les ordonnances du tribunal du travail de Bruxelles et de fournir aux requérants concernés un logement et un soutien matériel pour répondre à leurs besoins fondamentaux".