Benjamin Maréchal était à Paris en plein Mondial: «Les Français ont le triomphe modeste, je l’ai vu de mes yeux sur les «Champs»» (photo)

Cette semaine, j’ai vu...

Par la rédaction

Marine Le Pen aime le vin blanc et Vinted

Cette semaine, ça a pas mal balancé sur les politiques belges. Dans la série, « j’utilise des ficelles grosses comme une maison pour me rendre populaire », c’est pas mieux en France. Le Tiktokeur @muskelonmusk diffuse un exercice de « Tu préfères » soumis à Marine Le Pen. On y apprend que la politique d’extrême droite aime le vin blanc avec glaçon et qu’elle est fan de Vinted car elle défend l’économie circulaire. Le commentaire posté sur la vidéo en dit long sur l’envie de dédiaboliser : « petite vidéo cool avec Marine, de quoi un peu positiver avec l’actu pas TOP en ce moment ». Franchement, plus on regarde les politiques sur TikTok, plus on se dit « pfffffff ».

Ils dorment tous dehors devant la gare du Midi

Des dizaines de gens à même le sol, aligné les uns à côté des autres, le long d’un mur de la gare du midi. Pas un, pas deux, pas trois… Des dizaines. Le compte TikTok brusselscity s’est spécialisé dans la « dénonciation » des absurdies de la capitale mais cette fois l’image est grave. Alors que Bruxelles se réveille depuis quelques jours avec -3 ou -5 degrés, la crise migratoire explose au visage de la ville. Comme pour enfoncer le clou, le tiktokeur a choisi Angèle pour sa bande-son : « Bruxelles je t’aime ».