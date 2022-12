Bruxelles est prête pour le match Croatie-Maroc: «On mettra le même dispositif, la dernière fois, la police est vite intervenue»

Ce samedi, la Ville de Bruxelles se prépare à nouveau car le Maroc affrontera la Croatie dans la petite finale à 16h. « On mettra le même dispositif. La dernière fois, cela s’est extrêmement bien passé, la police est vite intervenue et a procédé à des arrestations », déclare Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville. « J’ai toujours dit qu’on pouvait faire la fête, il y a plein d’endroits où ça s’est bien passé mais il est hors de questions de tolérer qu’on sème le trouble. »

Malgré la présence des gilets verts mercredi, quelques débordements ont eu lieux boulevard Lemonnier après la défaite du Maroc face à la France. Au total, 212 arrestations administratives pour trouble à l’ordre public et quatre arrestations judiciaires ont eu lieu.

Après les débordements qui ont suivi le premier match du Maroc (contre la Belgique), des Aînés se sont organisés pour éviter les affrontements avec la police et limiter au maximum les dégâts. Mais est-ce bien leur rôle ? « Nos stewards, travailleur de rue et nos gardiens de la paix sont présents sur place. Je félicite les gilets verts pour leurs interventions. On ne va pas regretter une action citoyenne. Une ville, c’est aussi compter sur les citoyens qui se mobilisent mais ce n’est pas à eux de faire la police », réagit le bourgmestre.