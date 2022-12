23 projets en Brabant wallon financés pour la rénovation énergétique de bâtiments publics: le CCM touche le gros lot

Ce jeudi, le Gouvernement de Wallonie, sur proposition du ministre wallon de l’Énergie et du Climat, Philippe Henry (Ecolo), a approuvé une liste de dossiers retenus dans le cadre de l’appel à projets Ureba exceptionnel. L’objectif ? Effectuer une rénovation énergétique sur une série de bâtiments publics des communes, CPAS, Provinces et zones de police mais aussi les écoles ainsi que les bâtiments d’organismes non commerciaux (ASBL, secteur non-marchand). Résultat : c’est une enveloppe de 77 millions qui est dégagée pour financer 319 projets en Wallonie.

« Rénover les bâtiments publics en profondeur contribue à équilibrer les finances des pouvoirs locaux en réduisant fortement leurs dépenses énergétiques. Les besoins sont énormes vu l’état du bâti wallon, mais ces subsides représentent un sérieux levier pour avancer vers la neutralité carbone de la Région », déclare Philippe Henry.