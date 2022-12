Une annonce de Vincent Van Quickenborne sur la publicité pour les paris... démentie par Georges-Louis Bouchez

Ce texte avait été source de tension au sein de la majorité au mois de mai entre le MR et les autres partis. Celles-ci ne semblent pas s’être dissipées: le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez, a aussitôt démenti l’annonce sur Twitter.

Ces restrictions sur la publicité pour les jeux de hasard prendront effet à partir du 1er juin 2023, selon le communiqué. Les formes de publicité suivantes seront interdites : les spots publicitaires à la télévision, à la radio et dans les cinémas ; les annonces et les annonces vidéo sur les sites web, les canaux numériques et les plateformes de réseaux sociaux ; les annonces publicitaires dans des magazines ou des journaux ; les affiches publicitaires dans les lieux publics ; la publicité personnalisée par e-mail, poste, services de messagerie, SMS ou réseaux sociaux et tout imprimé publicitaire. En outre, des règles éthiques et formelles strictes auxquelles doivent se conformer les autres formes de publicité pour les jeux de hasard seront définies. Ceux qui veulent jouer pourront toujours le faire, mais seules les personnes qui recherchent activement des informations sur les jeux de hasard et qui veulent jouer seront encore confrontées à la publicité pour ces jeux.