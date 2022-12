Interdire la publicité des jeux de hasard nuit aux consommateurs, selon BAGO

BAGO estime que ce projet nuit à l’intérêt des consommateurs et ne leur permettra plus de distinguer les offres légales et frauduleuses. « BAGO (Belgian Association of Gaming Operators) s’est prononcée à plusieurs reprises en faveur d’une limitation de la publicité, y compris dans les médias traditionnels », déclare Tom De Clercq, président de l’association. « Mais nous avons également toujours averti qu’une interdiction totale de la publicité dans les médias où les opérateurs illégaux sont massivement présents, notamment en ligne, entraînerait de graves effets secondaires. »

Les professionnels du secteur soulignent en outre que la Commission des jeux de hasard confirme, dans son dernier rapport annuel, qu’environ 20 % des joueurs belges se rendent déjà sur des sites illégaux. Ils considèrent dès lors que la publicité offre un moyen sûr d’orienter les consommateurs vers le jeu légal.

Plutôt qu’une interdiction de la publicité, l’association sectorielle appelle le gouvernement à développer un cadre juridique général pour imposer un devoir d’encadrement des joueurs à l’ensemble du secteur. « Aujourd’hui, de plus en plus d’opérateurs légaux déploient des algorithmes et de l’intelligence artificielle pour identifier rapidement les comportements de jeu problématiques émergents et proposer aux joueurs des solutions, pouvant aller jusqu’à leur conseiller de s’inscrire sur la liste EPIS (une base de données électronique du SPF Justice qui reprend tous les joueurs exclus, ndlr) », précise le président de BAGO.