Le pédophile utilisait le Standard pour appâter des jeunes supporters

Il est poursuivi pour des faits de mœurs sur deux jeunes souffrant d’un léger retard mental. L’homme se servait du Standard pour attirer chez lui des jeunes gens…Ainsi, le prévenu tenait une page de fans des « Rouches », sur les réseaux sociaux.

Il aurait ainsi pu approcher, en 2018 et 2019, des supporters mineurs d’âge, avec lesquels il avait d’abord entretenu des discussions portant sur leur club favori. Progressivement, il était parvenu à s’attirer la confiance des parents de deux d’entre eux, qui souffraient comme lui d’une légère déficience mentale. Les deux victimes, âgées de 15 et 17 ans, ont été autorisées à loger chez lui et ont fait état de comportements qualifiés de viol.

L’expert psychiatre a relevé, chez l’intéressé, des tendances pédophiles homosexuelles très marquées. L’homme, qui entretemps a été victime d’un AVC et parle très difficilement, a soutenu que ce sont les deux jeunes « qui étaient demandeurs ». Aujourd’hui encore, a souligné la substitut, le prévenu utilise le Standard pour rassembler des jeunes, avec lesquels il va notamment voir les matches. « Et étonnamment, ce ne sont jamais des supporters de 60 ans ! », a relevé le ministère public. Jugement attendu en janvier.