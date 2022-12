Incidents contre Malines: le Conseil disciplinaire reporte la décision concernant Charleroi au 10 mars

Le Conseil disciplinaire du football professionnel (CDFP) a décidé vendredi de ne pas traiter immédiatement l’affaire du match arrêté entre Charleroi et Malines. Le CDFP a demandé aux parties, tant Charleroi que Malines et le Parquet fédéral, de prendre position à propos de la responsabilité du club et des supporters pour les dommages subis.

Le 12 novembre, le match entre Charleroi et Malines de la 17e journée de la Jupiler Pro League a été définitivement arrêté à la 67e minute après que des supporters de l’équipe locale ont lancé pour la troisième fois des engins pyrotechniques sur le terrain. Le match avait déjà été arrêté deux fois en première mi-temps. Charleroi menait 1-0 à la troisième interruption.

Dans une décision provisoire, le Conseil disciplinaire a évoqué le contexte «extraordinaire» du match, puisque ce sont les supporters de l’équipe gagnante qui ont en ont causé l’interruption. De cette manière, ils ont manifestement porté préjudice au club, a estimé le CDFP. Tant Charleroi que Malines ont donc remis en cause le principe de responsabilité dans ce cas particulier, lequel dépend de l’interprétation des articles 16.1 et 16.2 du Code disciplinaire de la FIFA définissant les règles de sécurité et d’ordre à l’intérieur et aux alentours des stades.

L’article 16.1 stipule que les clubs (et les associations de football) sont responsables des incidents et des mesures disciplinaires qui peuvent en découler, sauf s’ils peuvent prouver n’avoir commis aucune négligence dans la préparation et l’organisation du match. L’article 16.2 ajoute que les clubs et les ligues sont responsables du comportement potentiellement inapproprié des supporters, même s’ils peuvent prouver qu’ils n’ont pas été négligents.

Concrètement, les clubs et le Parquet fédéral ont jusqu’au 2 mars pour mettre sur papier leurs arguments à ce sujet. Le 10 mars, l’affaire sera à nouveau entendue.