Lundi, le conseil communal de Braine-le-Comte se penchera sur deux dossiers très attendus : le budget 2023 et le plan de gestion 2023-2027. Mais il verra également deux nouveaux conseillers Ecolo du CPAS prêter serment. Nicole Vanhoof et Didier Laquaye, ont effet remis leur démission. Ils seront remplacés par Bastian Gonzalez Vanhespen (actuel coprésident de la régionale Ecolo du Centre) et Lizy Lebeau.

Désaccord sur le dossier de la Fosse Albecq

En cause : des désaccords majeurs avec la direction d’Ecolo Braine-le-Comte, principalement dans le dossier de la Fosse Albecq. Ce que confirme, en partie, André Drouart, son coprésident.