L’ex-joueur de foot de D1 Massimo Moia s’est reconverti dans la vente de salons à Welkenraedt

Aujourd’hui âgé de 35 ans, Massimo Moia n’est pas un inconnu dans notre région et en Wallonie. Le Liégeois a joué de nombreux matchs en D1 belge voici plusieurs années. En effet, Massimo a notamment joué à La Gantoise et Charleroi avant de se blesser gravement en 2009 face à Anderlecht alors qu’il évoluait avec Charleroi. Une blessure qui l’empêchera de retrouver son niveau et qui le contraindra finalement à raccrocher les crampons en 2012.