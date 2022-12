Ça va se savoir: l’aventurier américain et les aventuriers verviétois

L’écologie avant la sécurité

Dans certaines sphères importantes, on ne peut permettre à un groupe de voyager en même temps et via le même moyen de transport. C’est le cas pour le Roi Philippe et sa fille la future Reine Élisabeth qui ne peuvent prendre le même avion, pour le président et le vice-président des USA, etc. En effet, si jamais le véhicule se cartonne, il faut qu’il reste au moins une personne pour diriger.