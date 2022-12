Météo: l’entièreté de la Belgique en double alerte jaune ce vendredi soir, prudence l’avertissement court jusque demain

Dès ce soir et ce jusqu’à 14h ce samedi, l’Institut royal météorologique alerte sur les conditions glissantes prévues sur l’ensemble du territoire. Du brouillard se formera (ou persistera là où il est déjà présent) en de nombreux endroits du pays et, compte tenu des températures nocturnes négatives, il sera givrant. Par conséquent, la prudence restera de mise suite à la formation de plaques de glace ou de givre et, par endroits, de la présence d’une (fine) couche de neige.

Ce soir

Des champs nuageux seront encore présents sur l’est du pays et pourraient localement y donner lieu à un peu de neige ; des ouvertures se développeront ensuite progressivement dans certaines régions, et notamment sur le flanc ouest de l’Ardenne. Sur le centre et l’ouest du pays, le ciel sera d’abord souvent peu nuageux.

Ensuite, de la brume puis du brouillard givrant se formera (persistera) en de nombreux endroits. Quelques averses hivernales pourraient temporairement atteindre le littoral dans le courant de la nuit. Le gel sera à nouveau prononcé avec des minima de -12 à -8 degrés (voire localement des valeurs encore plus basses) en Ardenne, et de -7 à -3 degrés ailleurs. Il conviendra donc d’être prudent sur l’ensemble du pays, en raison de la formation de plaques de givre ou de verglas ainsi que des visibilités réduites. Le vent sera faible de direction variable.

Samedi matin

Nous prévoyons d’abord encore du brouillard givrant et/ou des nuages bas en plusieurs endroits du pays (notamment dans les plaines de l’ouest du pays, le flanc est du relief de l’Ardenne et dans certaines vallées). Mais, au fil des heures, le soleil gagnera du terrain et devrait s’imposer sur la majeure partie du territoire l’après-midi. Les maxima seront compris entre 0 et -5 degrés en Ardenne, et entre -1 et +2 degrés ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré de sud à sud-est.