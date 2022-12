Eva Kaili à la prison de Haren: une détenue exemplaire

« VIP ou pas, les personnes admises dans notre prison ne bénéficient d’aucun traitement de faveur ! », nous confie-t-on en interne.

Elle est passée « au bain »

Comme n’importe quelle nouvelle personne détenue, elle a dû passer « au bain », comme on dit dans le jargon, pour abandonner ses effets personnels (argent, gsm, ceinture,…) et prendre possession de son kit hygiène (savon, brosse à dent, serviette hygiénique…), de ses draps de lit et du règlement interne. On l’a ensuite conduite dans sa cellule où elle a dû faire son lit. Il s’agit d’une cellule solo comprenant une douche, un WC, une télévision… Comme toute nouvelle détenue, elle a été vue assez rapidement par le directeur de la prison de même que par le service médical.