Elle était comment l’ambiance à Strasbourg cette semaine ?

Extrêmement sombre et grave. Presque un état de sidération. Le contraste est saisissant avec l’ambiance d’habitude plus légère avant Noël. Mercredi, on avait un moment solennel avec la remise du prix Sakharov au peuple ukrainien, on a eu une visio conférence avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. On a du mal à croire ce qu’on lit sur ce feuilleton déplorable. Les dommages sont colossaux, pour le Parlement européen, mais aussi pour la notion même de politique. Il faudra un gros, gros travail de réforme pour réparer tout cela.