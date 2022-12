Les membres de l’Union européenne s’uniront par un vote lundi, rapportent les médias américains.

Les médias écrivent que le comité examinera plusieurs charges, qui auraient été recommandées par un sous-comité. Du moins, selon le site d’information Politico, il s’agit d’accusations de rébellion, d’obstruction à une procédure officielle et de complot pour frauder le gouvernement américain. Citant des sources non identifiées, Politico a indiqué que la commission, qui se compose de sept démocrates et de deux républicains, fournira des justifications détaillées pour les trois accusations, qui pourraient conduire à des peines de prison et à des interdictions d’exercer des fonctions publiques aux États-Unis.