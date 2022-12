Double alerte jaune sur la Belgique ce samedi: la journée sera lumineuse mais gare aux conditions glissante et au brouillard en matinée!

Puis pour brouillard de 5h à 13h ce samedi. Ce matin, il fait brumeux avec du brouillard givrant par endroits et des visibilités inférieures à 500 m, voire localement de moins de 200 m. La visibilité peut fortement varier dans le temps et dans l’espace. Dans le courant de la journée, le brouillard va graduellement se dissiper.

Une double alerte a été émise par l’IRM. La première pour des conditions glissantes de 5h à 14h ce samedi matin. Ce matin, le temps sera parfois brumeux avec par endroits du brouillard givrant. Dans tout le pays, la prudence restera de mise pour des plaques de glace ou de givre et, par endroits, de la présence d’une (fine) couche de neige.

graph_warning.fr.png

Dans l’ouest du pays, le temps deviendra rapidement ensoleillé. Ailleurs, les nuages bas et brouillards se dissiperont plus progressivement mais, l’après-midi, de larges éclaircies sont attendues dans la plupart des régions. Les maxima se situeront autour de 4 degrés en Hautes Fagnes, 1 degré dans le centre du pays et 0 degré à la Côte, sous un vent généralement faible de sud à sud-est.