Le «Chalet d’Onoz» ravagé par «un incendie douteux» (photos+vidéo)

Vendredi soir, un incendie s’est déclaré dans le lieu bien connu du « Chalet d’Onoz » à Jemeppe-sur-Sambre, le long de la route d’Éghezée.

Appelés peu après 22h, les pompiers Val de Sambre sont intervenus toute la nuit pour éteindre les flammes qui consumaient le bâtiment. Sous les ordres du Colonel Gilbert, les hommes du feu ont découvert plusieurs foyers. « Cet incendie est plus que douteux. On a retrouvé plusieurs foyers, à gauche et à droite du dancing. On a retrouvé des jerrycans d’essence, mais impossible de dire s’ils étaient là avant ou non car le bâtiment est inoccupé », précise le Colonel Marc Gilbert.